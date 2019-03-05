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Полицейские получили ранения во время беспорядков на карнавале в Каракасе

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Девять сотрудников полиции пострадали из-за беспорядков во время карнавала в столице Венесуэлы. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

Первоначально сообщалось о четырех пострадавших стражах порядка. Среди гражданских лиц раненых нет.

Отмечается, что десятки молодых людей в карнавальных масках начали закидывать камнями представителей Национальной гвардии на карнавале в Каракасе. Полиция задерживает активных участников беспорядков.

Политический кризис в стране продолжается с 2014 года и сопровождается экономическим спадом.

23 января на фоне акций протеста спикер Национального собрания Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Политика поддержали власти США, которые спустя неделю ввели санкции против республики, а также Канада, многие страны Латинской Америки, включая Бразилию и Аргентину, и большинство стран Евросоюза.

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