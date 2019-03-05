Для банков разработают единый стандарт по продаже услуг гражданам
Для кредитных организаций разработают стандарт по продаже населению рискованных продуктов с инвестиционной составляющей.
Об этом «Известиям» рассказал президент Национальной финансовой ассоциации (саморегулируемая организация, в которую входят крупнейшие банки) Василий Заблоцкий.
Служащим банка запретят продавать одни услуги под видом других, умалчивая обо всех составляющих.
Рискованными банковскими продуктами считаются вложения в паевые инвестиционные фонды, ценные бумаги, перечисление средств на брокерские и индивидуальные инвестиционные счета, которые иногда предлагаются населению под видом вкладов.
Сейчас каждый десятый клиент банков страдает от продажи ему высокорискованных продуктов и умалчивания. Принятие стандарта призвано изменить эту ситуацию.
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