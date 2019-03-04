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Преемницу Меркель раскритиковали за шутку о туалетах для «нейтрального» пола

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Фото: REUTERS/Axel Schmidt
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Немецкие политики и пользователи Сети раскритиковали председателя Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр за шутку про туалеты для «нейтрального» пола.

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28 февраля преемница канцлера ФРГ Ангелы Мергель на посту главы партии посетила карнавальное заседание в Штокахе и во время выступления затронула тему туалетов для лиц «нейтрального пола», пишет Tagesspiegel.

Политик заявила, что такие уборные нужны тем, кто еще не определился «следует им мочиться стоя или они уже должны делать это сидя».

В Сети на Крамп-Карренбауэр обрушились с критикой.

«Шутка может быть плохой или хорошей, смешной или посредственной, но за юмором всегда скрывается некая позиция», –– предположил мэр Берлина Михаэль Мюллер в Twitter.

«Председатель самой многочисленной партии бундестага находит это веселым — на уровне компании завсегдатаев на карнавале осуждать людей, которые не соответствуют действующим «мачо-нормам», — написал в соцсети сенатор Берлина по вопросам культуры Клаус Ледерер.

Депутат от партии левых Дитмар Барч назвал шутку причиной бороться за то, чтобы «эта женщина не стала канцлером».

Представитель партии «Зеленых» Свен Леманн отметил, что написал Крамп-Карренбауэр письмо с требованием извиниться.

В октябре прошлого года сообщалось, что 57-летний житель Нидерландов стал первым обладателем паспорта с указанием «нейтрального» пола владельца.

Голландец несколько лет назад сделал операцию по смене пола с мужского на женский, однако заявил, что идентифицирует себя как человека среднего пола.

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