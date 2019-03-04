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Путин подписал указ о приостановке выполнения ДРСМД

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Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения Россией условий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключенного между США и СССР в 1987 году. Об этом 4 марта сообщается на сайте Кремля.

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«Исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в связи с нарушением Соединенными Штатами Америки своих обязательств по Договору между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности <...> приостановить выполнение договора», — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Российский МИД направит США в ближайшее время уведомление о приостановке действия договора.

Такие действия Москвы стали ответом на решение США выйти из ДРСМД. О планах прекратить действие договора из-за якобы нарушения его условий со стороны РФ в октябре прошлого года заявил американский лидер Дональд Трамп. Решение вступило в силу 2 февраля.

Вашингтон обвинил Москву в нарушении договора из-за ракеты 9М729. При этом Минобороны России представило доказало безосновательность американских обвинений, раскрыв иностранным военным атташе и журналистам характеристики ракеты и показав, что ракета не способна преодолевать расстояние в 500 км.

При этом в Москве указали, что именно США неоднократно нарушали договор, размещая в Европе системы ПРО.

ДРСМД запрещал России и Штатам производить и иметь на вооружении баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.

Ранее в понедельник в Госдуме  выступили за новый Договор РСМД.

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