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Благодаря курортному сбору на Кубани благоустроят общественные места

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал журналистам о проектах, которые получили большинство голосов в результате публичных обсуждений о тратах собранного с туристов курортного сбора. 

В Анапе на эти средства проведут реконструкцию центральной набережной, в Геленджике разобьют сквер и отремонтируют фонтаны. В Сочи оборудуют новые арт-объекты и беседки, в Джубге и Небуге установят детские игровые площадки, в Горячем Ключе — механические тренажеры. Об этом пишут «Кубанские новости».

В Железноводске Ставропольского края более 40 млн рублей, собранных с туристов в качестве курортного сбора, потратят на продление Каскадной лестницы. Работы планируется начать в ближайшее время. Длина лестницы увеличится на 600 м.

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