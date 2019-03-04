Благодаря курортному сбору на Кубани благоустроят общественные места

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал журналистам о проектах, которые получили большинство голосов в результате публичных обсуждений о тратах собранного с туристов курортного сбора.

В Анапе на эти средства проведут реконструкцию центральной набережной, в Геленджике разобьют сквер и отремонтируют фонтаны. В Сочи оборудуют новые арт-объекты и беседки, в Джубге и Небуге установят детские игровые площадки, в Горячем Ключе — механические тренажеры. Об этом пишут «Кубанские новости».

В Железноводске Ставропольского края более 40 млн рублей, собранных с туристов в качестве курортного сбора, потратят на продление Каскадной лестницы. Работы планируется начать в ближайшее время. Длина лестницы увеличится на 600 м.