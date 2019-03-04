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В Госдуме прокомментировали отказ Киева аккредитовать наблюдателей из Германии

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Фото: РИА Новости/Александр Натрускин
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Украина не намерена проводить честные и открытые президентские выборы, а значит, им не нужны объективные наблюдатели. Об этом 4 марта «Известиям» рассказал депутат Государственной думы Андрей Козенко, комментируя новость об отказе Киева аккредитовать на предстоящие выборы наблюдателей из Германии.

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«Тот факт, что представители Германии присутствовали на выборах в республиках Донбасса и при этом, скорее всего, не смогут попасть на выборы на Украине, очень ярко характеризует сегодняшнее положение: открытость пророссийских ДНР и ЛНР для диалога с западными странами и абсолютную закрытость происходящих на Украине подковерных игр», — сказал парламентарий.

4 марта стало известно, что власти Украины отказали в аккредитации в качестве наблюдателей представителям немецкой политической партии «Левые». По мнению ее главы Андреаса Маурера, Украина опасается, что в числе представителей из Германии на выборы могут приехать немецкие политики и общественники, имеющие пророссийскую позицию.

Ранее, 28 февраля, вступил в силу закон о запрете российским наблюдателям принимать участие в выборах на Украине. Указ был подписан президентом страны Петром Порошенко.

8 февраля Россия отказалась направлять людей в составе миссии ОБСЕ из соображений безопасности и усомнилась в прозрачности голосования. В ОБСЕ Киеву напомнили, что отказ в аккредитации россиян станет нарушением стандартов организации.

Выборы президента Украины запланированы на 31 марта, за высший государственный пост будут бороться 44 кандидата. Это рекордное число в современной истории страны.

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