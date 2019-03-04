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Герасимов и Данфорд обсудили повышение координации военных России и США

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Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ/Ольга Балашова
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Начальник Генштаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов и глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд обсудили предотвращение конфликтов в Сирии, повышение уровня координации действий военных двух стран для стратегической безопасности.

Как в понедельник, 4 марта, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Пентагона, военачальники затронули тему международной безопасности в Европе и другие вопросы. Они признали важность регулярности диалога сторон, так как он «способствует прозрачности в деконфликтных зонах, где наши вооруженные силы действуют в непосредственной близости».

Встреча Герасимова и Данфорда прошла в Вене. В предыдущий раз главы российского и американского генштабов встречались 5 января. Тогда Герасимов и Данфорд обсудили ситуацию в Сирии и борьбу с терроризмом. Генералы также подтвердили важность поддержания существующего канала связи.

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