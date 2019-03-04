Первый фестиваль близнецов организовали в Якутии

Первый в Якутии фестиваль близнецов состоялся 3 марта. Учредителем конкурса выступил Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского. В Якутск приехали 14 пар близнецов из Якутска, Усть-Алданского, Намского, Хангаласского, Среднеколымского, Чурапчинского, Таттинского, Вилюйского, Мегино-Кангаласского районов.

Участники представили визитку, национальную одежду, театральные костюмы, вечерние наряды, а также рассказали о своих увлечениях и хобби, показали творческие номера, отмечает ИА SakhaNews.

Гран-при завоевали Айза и Айна Седалищевы, они учатся в восьмом классе легойской СОШ Усть-Алданского района. Приз зрительских симпатий выиграли студенты колледжа культуры и искусств Святослав и Борислав Колесовы из Среднеколымского района.