Штаб по тушению пожаров открылся в Амурской области

В Амурской области начал работу региональный штаб по тушению пожаров. Его участники будут оперативно решать возникающие вопросы, перенаправлять силы и средства, выстраивать взаимодействие различных структур.

Противопожарные мероприятия в регионе выполнены на 75%: полосы вокруг населенных пунктов обновлены, отжиги проведены, свалки ликвидированы, передает asn24.ru. Лучше всего подготовились в Свободном, Белогорске, Благовещенске, Райчихинске и Серышевском районе.

В Иркутской области начались контролируемые палы сухой травы. Это позволит предотвратить возможность распространения лесных пожаров. В Приангарье наблюдаются нехарактерные для Сибири высокие температуры воздуха. Снежный покров на полях практически растаял, и из-за сухой травы возрастает риск природных возгораний.