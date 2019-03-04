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Штаб по тушению пожаров открылся в Амурской области

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В Амурской области начал работу региональный штаб по тушению пожаров. Его участники будут оперативно решать возникающие вопросы, перенаправлять силы и средства, выстраивать взаимодействие различных структур.

Противопожарные мероприятия в регионе выполнены на 75%: полосы вокруг населенных пунктов обновлены, отжиги проведены, свалки ликвидированы, передает asn24.ru. Лучше всего подготовились в Свободном, Белогорске, Благовещенске, Райчихинске и Серышевском районе. 

В Иркутской области начались контролируемые палы сухой травы. Это позволит предотвратить возможность распространения лесных пожаров. В Приангарье наблюдаются нехарактерные для Сибири высокие температуры воздуха. Снежный покров на полях практически растаял, и из-за сухой травы возрастает риск природных возгораний.

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