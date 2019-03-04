В Чехии произошло лобовое столкновение поездов

В Чехии возле города Ронов-над-Доубравоу столкнулись два поезда. Обошлось без жертв, пострадали шесть человек. Один человек доставлен в тяжелом состоянии в больницу. Движение поездов на месте аварии прервано. Пожарные и спасатели устраняют последствия аварии. Экспертам предстоит выяснить, почему поезда двигались навстречу друг другу по одной железнодорожной ветке.