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Работу школы приостановили в Архангельской области из-за угрозы обрушения

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В поселке Коноша Архангельской области работу Лесозаводской школы приостановили в связи с угрозой обрушения здания. Такое решение принял суд по итогам рассмотрения дела, сообщает пресс-служба регионального управления ФССП России.

Ранее в школе поселка сотрудники регионального управления Роспотребнадзора провели проверку, в ходе которой были выявлены трещины и щели в стенах и на потолках. Также проверяющие обнаружили осыпающуюся штукатурку, провисающий потолок в спортзале и кабинетах, трещины в оконных стеклах и дыру за батареями, которую заткнули газетами, пишет ИА FlashNord.

Материалы были направлены в суд, который признал общеобразовательное учреждение виновным в административном правонарушении и назначил наказание в виде приостановления деятельности на 60 суток.

Отмечается, что учебный процесс прерван не будет. Занятия планируют проводить во втором здании учреждения, а часть учеников будет временно направлена в соседнюю школу.

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