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Красноярский экономический форум будет посвящен теме конкуренции

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Красноярский экономический форум пройдет в 16-й раз с 28 по 30 марта и будет посвящен теме конкуренции. Организаторы KEF’2019 – правительство России и правительство Красноярского края, а председатель оргкомитета — вице-премьер Дмитрий Козак.

В Красноярске запланирован ряд отраслевых конференций и круглых столов по обсуждению актуальных вопросов развития секторов экономики между руководством корпораций, членами правительства РФ и главами институтов развития. Такие встречи состоятся с участием лидеров энергетических корпораций — членов Правительственной комиссии по развитию электроэнергетики, крупнейших компаний металлургии, автопрома, ритейла, лесопромышленного комплекса и т.д. Об этом информирует ИА KrasnoyarskMedia.

Набор и подготовку волонтеров организуют в Челябинске в преддверии саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. Проверить свои навыки добровольцы смогут на мероприятиях в других городах. Чтобы стать участником «Команды 2020», потенциальные волонтеры должны хорошо знать иностранный язык. Успешных кандидатов будут задействовать в службе организации питания, аккредитации, службе навигации и безопасности саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году.

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