В России заочно рассмотрят дело соучастника экс-главы минфина Мособласти

Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении гражданина США Дмитрия Котляренко, который, по мнению ведомства, является соучастником бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова по делу о мошенничестве. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщает ТАСС.

Котляренко обвиняется по статьям о мошенничестве и легализации денежных средств. Как считает следствие, он похитил 11 млрд рублей в Подмосковье в 2005–2008 годах. Дело будет рассматриваться заочно, так как США отказали России в выдаче своего гражданина.

Ранее, 3 января, Франция экстрадировала в Россию Алексея Кузнецова.

Против Кузнецова возбуждены дела по трем статьям УК РФ: «Мошенничество» (десять эпизодов), «Присвоение или растрата» (три эпизода) и «Легализация имущества, приобретенного в результате совершения преступлений» (девять эпизодов).

По версии следствия, действия Кузнецова и его сообщников нанесли ущерб в размере свыше 14 млрд рублей. С ноября 2005 по ноябрь 2008 года экс-министр и его подельники приобрели у предприятий ЖКХ права требования задолженностей к муниципальным образованиям Московской области на 3,5 млрд рублей. Муниципалитеты были вынуждены оформить кредиты, чтобы оплатить задолженность. Кроме того, преступной группе во главе с Кузнецовым вменяют хищение имущества ОАО «Мособлтрансинвест».

В надзорном ведомстве рассказали, что французские суды подтвердили обоснованность российского запроса на экстрадицию бывшего министра. Декрет о его выдаче подписан 21 ноября 2017 года. Защита Кузнецова пыталась обжаловать данное решение, однако Государственный совет Франции отклонил жалобу.