В Польше разбился истребитель МиГ-29

Истребитель МиГ-29 польских ВВС разбился недалеко от польского города Сточек 4 марта. Пилот катапультировался и был доставлен в больницу Варшавы. Об этом сообщает WNET.

Отмечается, что летчик был найден спасательными службами и находится в хорошем состоянии.

По словам представителя генерального командования ВС Польши Марека Павляка, летчик поднялся в воздух, чтобы «проверить самолет».

Издание отмечает, что это уже третья катастрофа с истребителем МиГ за последние три года. Во время предыдущей в 2018 году пилот погиб.

26 февраля военный МиГ разбился и на Кубе. Воздушное судно упало в безлюдной местности примерно в 40 км от Гаваны. Авиатор успел катапультироваться.

МиГ-29 — советский и российский истребитель четвертого поколения. Он предназначен для уничтожения любых типов воздушных целей.