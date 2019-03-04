Прямой эфир

В Польше разбился истребитель МиГ-29

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Истребитель МиГ-29 польских ВВС разбился недалеко от польского города Сточек 4 марта. Пилот катапультировался и был доставлен в больницу Варшавы. Об этом сообщает WNET.

Отмечается, что летчик был найден спасательными службами и находится в хорошем состоянии.

По словам представителя генерального командования ВС Польши Марека Павляка, летчик поднялся в воздух, чтобы «проверить самолет».

Издание отмечает, что это уже третья катастрофа с истребителем МиГ за последние три года. Во время предыдущей в 2018 году пилот погиб.

26 февраля военный МиГ разбился и на Кубе. Воздушное судно упало в безлюдной местности примерно в 40 км от Гаваны. Авиатор успел катапультироваться.

МиГ-29 — советский и российский истребитель четвертого поколения. Он предназначен для уничтожения любых типов воздушных целей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Индия заявила об уничтожении пакистанского F-16 своим МиГ-21
На Украине создали рекламу с «уничтожением» самолета МиГ-29

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017