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Международный гастрономический фестиваль состоялся в Сочи

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Фото: предоставлено пресс-службой фестиваля Ikra
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Международный гастрономический фестиваль Ikra завершился в Сочи. Масштабное событие в мире высокой кухни проходило с 28 февраля по 3 марта на горнолыжном курорте «Роза-Хутор». Об этом сообщает корреспондент «Известий».

Фестиваль открылся торжественным гала-ужином в формате театрализованного гастрономического перформанса. Для гостей готовили молодые российские шеф-повара из ресторанов Москвы и Санкт-Петербурга. В программу Ikra Festival 2019 входили тематические бранчи и светские вечеринки, а также совместные ужины с участием ведущих российских и зарубежных поваров.

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Фото: предоставлено пресс-службой фестиваля Ikra

В этом году фестиваль посетили такие звезды мировой гастрономии, как Жоан Рока (El Cellar de Can Roca**, Жирона), Зайю Хасегава (Den, Токио), Энрико Криппа (Piazza Duomo, Альба), Мэтт Орландо (Amass, Копенгаген) и Исаак МакХейл (The Clove Club, Лондон). С российской стороны выступали Владимир Мухин (White Rabbit), Дмитрий Зотов (Buro Tsum), Анатолий Казаков (Selfie), Георгий Троян («Северяне»), Виталий Истомин («Сахалин»), Артем Лосев («Горыныч») и Владимир Чистяков (Buro Tsum).

Фестиваль поддерживает актуальные гастрономические тренды, поддерживая политику ответственного потребления, экологичность, а также использование органических и локальных продуктов.

В 2019 году проект Ikra трансформировался в международную гастрономическую платформу с четырьмя основными направлениями деятельности. Помимо традиционного гастрономического фестиваля организаторы намерены сформировать полноценную образовательную площадку для широкого обмена опытом на международном уровне и поиска инноваций и перспективных проектов в области гастрономии и внутреннего туризма. Ikra Talks пройдет 21–22 мая в Москве.

Также запланированы гастрономические экспедиции в разные регионы России при участии шеф-поваров мировой величины. Их цель — знакомство широкой аудитории с историей, культурой и гастрономическим наследием различных территорий. В 2019 году такая экспедиция намечена в Ростовскую область. Ikra Explore пройдет 23–26 мая.

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