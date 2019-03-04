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Звезда «Игры престолов» подтвердил звание самого сильного человека в мире

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Фото: Global Look Press/ZUMA/HBO
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Исландский актер Хафтор Бьернсон, известный зрителям по роли Григора «Горы» Клигана в фантастическом сериале «Игра престолов», побил собственный мировой рекорд, сумев поднять 474 кг. Об этом сообщила телерадиокомпания ABC.

30-летний артист на своей странице в соцсети Instagram написал о том, что доволен достигнутым результатом, однако рассчитывал взять вес в 500 кг, сообщает телеканал «360».

Соревнования Arnold Strongman Classic прошли в Колумбусе, штат Огайо. Награду Бьернсону в размере $72 тыс. вручил экс-губернатор Калифорнии и киноактер Арнольд Шварценеггер.

Прошлый мировой рекорд Хафтор установил в 2018 году, сумев поднять штангу весом 472 кг. Тремя годами ранее он побил рекорд, который просуществовал несколько столетий — сделал пять шагов с грузом весом 600 кг.

Профессиональную спортивную карьеру Бьернсон начал в 2006 году в качестве баскетболиста. В 2008 году, получив травму колена, он переориентировался на силовой экстрим. В 2010, 2011 и 2012 годах его трижды признавали сильнейшим человеком Исландии. В августе 2013 года Бьернсона утвердили на роль Григора «Горы» Клигана в четвертом сезоне сериала «Игра престолов», которая стала для него звездной, пишет ТАСС.

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