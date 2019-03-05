Минфин выступил с инициативой включить отдельные неналоговые платежи в Налоговый кодекс (НК). К ним, в частности, относятся плата за негативное воздействие на окружающую среду, обязательные отчисления операторов связи в резерв универсального обслуживания, система «Платон», утилизационный, экологический и курортный сборы. Остальные неналоговые платежи предполагается урегулировать отраслевым законодательством, либо вообще сохранить в прежнем виде. В министерстве считают, что новый законопроект поможет обеспечить полную предсказуемость и прозрачность платежей и не допустит роста нагрузки на бизнес.

Стоит отметить, что поручение правительству систематизировать неналоговые платежи было дано еще три года назад. Проблема бесконтрольного установления обязательных сборов для предпринимателей по-прежнему стоит остро, а их количество продолжает увеличиваться. Всё это оказывает негативное влияние на инвестиционный климат и предпринимательскую активность. Однако нужно ли вносить платежи в Налоговый кодекс?

На самом деле нет. Можно даже сказать, что эта мера избыточна. Целесообразнее было бы разработать отдельный закон о неналоговых платежах. Дело в том, что внесение отдельных сборов в НК на самом деле только увеличивает давление на бизнес, потому что тогда на обязательные платежи распространится ответственность, предусмотренная кодексом за их неуплату. А это, в частности, ужесточение администрирования, увеличение пеней за просрочки оплаты и даже блокировка счетов. Также возможны уголовные преследования по статье за неуплату налогов.

Впрочем, Минфин все-таки обещал 10-летний мораторий на уголовное преследование. Также министерство планирует увеличить лимит неуплаченной суммы для привлечения к ответственности. Сейчас дело может быть возбуждено за неуплату налогов на 5 млн рублей. Нельзя забывать и о социальном эффекте включения сборов в НК. Может получиться, что те, кто работают вбелую, подвергнутся более жесткому администрированию, а те, кто сидят «в тени», почувствуют себя комфортно. Таким образом, у бизнеса будет всё меньше стимулов легализовываться.

Также есть риски, что может быть затруднен возврат средств по некоторым неналоговым платежам. Например, сейчас действуют программы вычета по экологическим сборам, если компания инвестирует в новые технологии, которые улучшают экологическую среду. Налоговым законодательством это в настоящее время никак не регулируется. И напомню: президент неоднократно заявлял, что налоговая конструкция в ближайшее шесть лет меняться не должна. А включение сборов в НК — это все-таки изменение налоговой конструкции.

В сложившейся экономической ситуации первоочередной задачей должно стать создание прозрачных условий ведения предпринимательской деятельности на законодательном уровне. Для этого вместо внесения сборов в НК необходимо принять соответствующий рамочный законопроект, которым будет установлен запрет на взимание неналоговых платежей, не включенных в специальные реестры и перечни, а сами платежи смогут вводиться и изменяться только актами представительных органов государственной власти.

Напомню, что Минфин такой подход изначально и предлагал и мы, деловые объединения, его поддерживали. Принятие такого законопроекта позволило бы увидеть весь объем неналоговых платежей и оценить экономический эффект от их взимания. Мы считаем, что каждый платеж должен обсуждаться и прописываться отдельно с гарантиями для бизнеса.

Автор — глава общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»

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