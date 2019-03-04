Умер легендарный хоккеист Тед Линдсей

Легендарный канадский хоккеист клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго» и «Детройт» Тед Линдсей скончался на 94-м году жизни. Об этом пишет TSN.

Тед Линдсей провел в НХЛ 1068 матчей, в которых заработал 851 (379+472) очко. За свою карьеру игрок завоевал четыре Кубка Стэнли в составе «Детройта» — в 1950, 1952, 1954 и 1955 годах, в 1966 году удостоился чести быть включенным в Зал хоккейной славы в Торонто. В ноябре 1991 года «Детройт» вывел из обращения 7-й номер, под которым играл Линдсей, сообщает телеканал «360». В 1957 году Линдсей выступил одним из создателей профсоюза хоккеистов.

НХЛ в 2010 году назвала именем Линдсея приз самому выдающемуся хоккеисту сезона, который был учрежден в 1971 году и носил имя экс-премьера Канады Лестера Пирсона.

Среди россиян первым обладателем этой награды в 1994 году был нападающий «Детройта» Сергей Федоров, а также трижды его получал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин (2008–2010), а в 2012-м его получил форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин.