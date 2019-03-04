Путин подписал указ о приостановке ДРСМД

Российский президент Владимир Путин подписал указ о приостановке действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Документ был опубликован на официальном сайте Кремля в понедельник, 4 марта.

«Постановляю… приостановить выполнение Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их РСМД... до устранения США допущенных ими нарушений обязательств по названному договору или до прекращения его действия», — говорится в сообщении указа.

Президент также поручил российскому министерству иностранных дел направить уведомление об этом решении в США. Отмечается, что документ вступает в силу 4 марта.

Вашингтон приостановил выполнение обязательств по договору 2 февраля под предлогом нарушения Москвой пунктов соглашения. США оставили за собой право вернуться в сделку в течение шести месяцев.

В ответ Москва приступила к разработке ракет наземного базирования средней дальности. В России при этом заявили о готовности составить новое всеобъемлющее соглашение, если к нему присоединятся все государства, имеющие РСМД.

Договор был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Он запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.