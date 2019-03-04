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Шеф-повар назвал лучший рецепт масленичных блинов

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Самые вкусные блины на Масленицу получатся у тех, кто приготовит их на кефире. Об этом в беседе с НСН заявил шеф-повар Алексей Зимин.

«Самые лучшие, самые простые (рецепты блинов. — Ред.) — это на кефире. Кефир, дрожжи, чуть-чуть сахара, чуть-чуть соли. И муки так, чтобы густота была как у крем-супа. Минут 40 — час пусть постоят, прежде чем печь, чтобы дрожжи поработали», — рассказал шеф-повар.

Зимин отметил, что также можно печь блины и на молоке, и на воде, как это принято в индийских кулинарных традициях. Шеф-повар также отметил, что вкусные блины можно приготовить и без начинки, поскольку есть их и так можно с чем угодно.

Ранее 4 марта сообщалось, что, по данным опроса ВЦИОМ, большинство россиян предпочитают сметану в качестве начинки к блинам — за нее проголосовали 50% опрошенных. На втором месте по популярности идут варенье и джем (33%), третье место поделили сгущенное молоко и творог (по 23%).

Масленичные гуляния пройдут в Москве на 23 городских площадках с 4 по 10 марта.

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