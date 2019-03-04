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МиГ-29 разбился в Польше

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Фото: U.S. Air National Guard/Master Sgt. Todd A. Pendleton
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В Польше в понедельник, 4 марта, разбился истребитель МиГ-29, пилота доставили в больницу, сообщил представитель генерального командования ВС республики Марек Павляк.

«Пилот найден спасательными службами. В целом он находится в хорошем состоянии и доставлен в госпиталь», — сказал Павляк.

По его словам, летчик поднялся в воздух для «проверки самолета», истребитель рухнул на незастроенной территории, передает телеканал RT.

26 февраля сообщалось о падении на Кубе истребителя МиГ-23 советского производства. Воздушное судно упало примерно в 40 км от Гаваны. Пилот катапультировался, а машина рухнула в безлюдной местности.

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