МиГ-29 разбился в Польше

В Польше в понедельник, 4 марта, разбился истребитель МиГ-29, пилота доставили в больницу, сообщил представитель генерального командования ВС республики Марек Павляк.

«Пилот найден спасательными службами. В целом он находится в хорошем состоянии и доставлен в госпиталь», — сказал Павляк.

По его словам, летчик поднялся в воздух для «проверки самолета», истребитель рухнул на незастроенной территории, передает телеканал RT.

26 февраля сообщалось о падении на Кубе истребителя МиГ-23 советского производства. Воздушное судно упало примерно в 40 км от Гаваны. Пилот катапультировался, а машина рухнула в безлюдной местности.