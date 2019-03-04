Изъятые у нелегалов бивни мамонта переданы в собственность Якутии

В собственность Якутии переданы восемь бивней мамонта, изъятых у нелегальных добытчиков останков вымерших животных. Решение принял суд.

Таков итог совместных рейдов на территории островов Большой и Малый Ляховский, относящихся к территории ресурсного резервата «Лена-Дельта» (Булунский район), сообщили ИА YakutiaMedia в прокуратуре республики.

Напомним, в 2018 году сотрудники правоохранительных органов задержали 19 человек, которые добывали ископаемые мамонтов при отсутствии разрешения. У них обнаружили 22 фрагмента останков, в том числе восемь бивней мамонта. Академия наук Якутии провела экспертизу, которая показала высокую научную и музейную ценность останков.