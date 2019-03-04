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Скончался найденный на улице с травмой головы двухлетний ребенок

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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На улице в Москве в понедельник, 4 марта, нашли двухлетнего ребенка с травмой головы, мальчик скончался до приезда врачей.

Инцидент произошел на Большой Черкизовской улице, передает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.

«Прохожие обнаружили двухлетнего мальчика с травмой головы и занесли его в офис одной из организаций, расположенной неподалеку», — рассказал собеседник агентства, отметив, что на место выехала скорая помощь, однако ребенок к приезду медиков скончался.

Уточняется, что все материалы о происшествии будут переданы в правоохранительные органы.

23 февраля телеканал РЕН ТВ опубликовал видео из зала суда, где решался вопрос об аресте 21-летней Марии П. из Кирова. По данным следствия, женщина на неделю оставила в квартире свою трехлетнюю дочь без еды и воды. Ребенок скончался от обезвоживания и переохлаждения.

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