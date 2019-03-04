Собака погибла при столкновении с самолетом во Владивостоке

Международный аэропорт Владивосток начал служебную проверку по факту столкновения самолета с собакой ранним утром 3 марта. Животное погибло. Инцидент не повлиял на работу воздушной гавани.

На данный момент известно, что пес выбежал на взлетно-посадочную полосу и оказался на пути пассажирского лайнера авиакомпании Royal Flight, выполняющего рейс Владивосток–Краби (Таиланд). Специальная комиссия установит причины происшествия. О результатах расследования будет сообщено дополнительно, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Как стало известно в конце января, авиакомпания China Southern Airlines разрешила огромному псу сопровождать хозяина-инвалида на рейсе и разместила его на пассажирском сиденье рядом с мужчиной. Видео с аляскинским маламутом в салоне самолета опубликовали в соцсети.