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Собака погибла при столкновении с самолетом во Владивостоке

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Международный аэропорт Владивосток начал служебную проверку по факту столкновения самолета с собакой ранним утром 3 марта. Животное погибло. Инцидент не повлиял на работу воздушной гавани.

На данный момент известно, что пес выбежал на взлетно-посадочную полосу и оказался на пути пассажирского лайнера авиакомпании Royal Flight, выполняющего рейс Владивосток–Краби (Таиланд). Специальная комиссия установит причины происшествия. О результатах расследования будет сообщено дополнительно, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Как стало известно в конце января, авиакомпания China Southern Airlines разрешила огромному псу сопровождать хозяина-инвалида на рейсе и разместила его на пассажирском сиденье рядом с мужчиной. Видео с аляскинским маламутом в салоне самолета опубликовали в соцсети.

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