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Следователи назвали причину смерти Децла

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что рэпер Кирилл Толмацкий (Децл) скончался в результате острой сердечной недостаточности. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщили в следственном управлении СК РФ по Удмуртии. 

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«Каких-либо телесных повреждений не выявлено», — говорится в сообщении. 

Как отмечает «РИА Новости», острая сердечная недостаточность была вызвана имеющимся  заболеванием сердечно-сосудистой системы.

О смерти Децла стало известно утром 3 февраля. Он скончался после выступления в одном из клубов Ижевска. В феврале СМИ сообщали, что экспертиза не обнаружила наркотиков в крови Децла. Однако в СКР назвали такие выводы преждевременными.

Музыканта похоронили 6 февраля на Пятницком кладбище в Москве рядом с часовней, возле могилы его бабушки. В последний путь его проводили продолжительными аплодисментами. В этот же день вышел его посмертный клип.

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