Следователи назвали причину смерти Децла

Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что рэпер Кирилл Толмацкий (Децл) скончался в результате острой сердечной недостаточности. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщили в следственном управлении СК РФ по Удмуртии.

«Каких-либо телесных повреждений не выявлено», — говорится в сообщении.

Как отмечает «РИА Новости», острая сердечная недостаточность была вызвана имеющимся заболеванием сердечно-сосудистой системы.

О смерти Децла стало известно утром 3 февраля. Он скончался после выступления в одном из клубов Ижевска. В феврале СМИ сообщали, что экспертиза не обнаружила наркотиков в крови Децла. Однако в СКР назвали такие выводы преждевременными.

Музыканта похоронили 6 февраля на Пятницком кладбище в Москве рядом с часовней, возле могилы его бабушки. В последний путь его проводили продолжительными аплодисментами. В этот же день вышел его посмертный клип.