Аварийный мост отремонтируют во Владимирской области за 45 млн рублей

В городе Коврове Владимирской области планируют начать ремонт единственного в городе моста, расположенного над железнодорожными путями. Состояние путепровода оценивается как аварийное. Об этом в ходе совещания с городскими властями рассказали разработчики проекта реконструкции сооружения.

Ремонт одной из полос проезжей части запланирован на 2020 год. В 2021-м проведут ремонт второй полосы. На первый этап работ предусмотрено 45 млн рублей.

Как отмечает ИА «Владимирские новости», местные жители называют мост Павловским. Он соединяет две части города, которые разделены железной дорогой.

Ранее жители Коврова обратились в правительство РФ с петицией о реконструкции мостового сооружения. Люди обеспокоены тем, что мост может рухнуть, что вызовет транспортный коллапс и может привести к жертвам.