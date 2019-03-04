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Эксперт указал на недостаток идеи штрафовать за проезд под знаком экозоны

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Прежде чем вводить санкции для владельцев транспортных средств за проезд под знаком экологической зоны, им необходимо предложить альтернативу. Об этом рассказал в понедельник, 4 марта, в беседе с «Известиями» руководитель российской гоночной команды «ГАЗ Рейд Спорт» и известный автомобильный журналист Вячеслав Субботин.

Ранее 4 марта газета «Коммерсант» сообщила, что Министерство транспорта России подготовило проект «дорожной карты» по введению в городах зон, в которые запрещается въезжать транспортным средствам с низким экологическим классом. Нарушение нового правила будет грозить водителям штрафом. Пока проект будет реализовываться только в Москве и Санкт-Петербурге.

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Субботин признает, что в России существует проблема с автомобилями с токсичным выхлопом. «Более того, она существует во всех моторизованных странах даже в большей степени, чем в России. В той же Франции от древних автомобилей с дизельными моторами люди просто задыхаются и болеют», — сказал автоэксперт.

При этом ввести штрафы за проезд в экологических зонах, не предложив людям ничего взамен, было бы неправильно, уверен Субботин. В пример он привел ситуацию в ФРГ.

«Вводя новые экологические стандарты для старых автомобилей, в Германии предлагают переводить на них свои автомобили. Либо предлагают тебе их поменять с определенными преференциями, субсидиями, либо их модернизировать. И только потом вводят ограничения», — рассказал журналист.

С этой точки зрения предложенная Минтрансом идея выглядит дискриминационно, особенно учитывая непростую экономическую ситуацию в стране, полагает автоэксперт.

«Я понимаю наших, конечно. Приезжают древние «Жигули» или «КамАЗы», которые обслуживают города, снег убирают, мусор возят. Да, «КамАЗы» отвратительные, они так воняют и дымят. Но для прочих автомобилистов такие меры выглядит дискриминационными. Не предлагая ничего взамен — берут и запрещают», — подчеркнул Субботин.

Он выразил мнение, согласно которому в качестве альтернативы штрафам человеку, который живет в районе с экологическим классом или может сюда приезжать по работе, власти должны предложить ему купить новый автомобиль класса Евро-5 или попросить его модернизировать.

Указатель «экологически чистая зона» был введен в ПДД в июле 2018 года, однако до сих пор нигде не применялся. Планируется, что поправки к КоАПу будут разработаны МВД и Минтрансом к октябрю.

В конце января Совет по правам человека (СПЧ) выступил с инициативой создать в Москве зоны с ограниченным въездом для автомобилей низких экологических классов. В городе предлагается выделить места, куда будет запрещен въезд для транспорта классов 0, 1, 2 и 3. В мэрии столицы поддержали этот проект и отметили, что правительство уже приняло ряд мер для решения экологической проблемы.

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