Эксперт указал на недостаток идеи штрафовать за проезд под знаком экозоны

Прежде чем вводить санкции для владельцев транспортных средств за проезд под знаком экологической зоны, им необходимо предложить альтернативу. Об этом рассказал в понедельник, 4 марта, в беседе с «Известиями» руководитель российской гоночной команды «ГАЗ Рейд Спорт» и известный автомобильный журналист Вячеслав Субботин.

Ранее 4 марта газета «Коммерсант» сообщила, что Министерство транспорта России подготовило проект «дорожной карты» по введению в городах зон, в которые запрещается въезжать транспортным средствам с низким экологическим классом. Нарушение нового правила будет грозить водителям штрафом. Пока проект будет реализовываться только в Москве и Санкт-Петербурге.

Субботин признает, что в России существует проблема с автомобилями с токсичным выхлопом. «Более того, она существует во всех моторизованных странах даже в большей степени, чем в России. В той же Франции от древних автомобилей с дизельными моторами люди просто задыхаются и болеют», — сказал автоэксперт.

При этом ввести штрафы за проезд в экологических зонах, не предложив людям ничего взамен, было бы неправильно, уверен Субботин. В пример он привел ситуацию в ФРГ.

«Вводя новые экологические стандарты для старых автомобилей, в Германии предлагают переводить на них свои автомобили. Либо предлагают тебе их поменять с определенными преференциями, субсидиями, либо их модернизировать. И только потом вводят ограничения», — рассказал журналист.

С этой точки зрения предложенная Минтрансом идея выглядит дискриминационно, особенно учитывая непростую экономическую ситуацию в стране, полагает автоэксперт.

«Я понимаю наших, конечно. Приезжают древние «Жигули» или «КамАЗы», которые обслуживают города, снег убирают, мусор возят. Да, «КамАЗы» отвратительные, они так воняют и дымят. Но для прочих автомобилистов такие меры выглядит дискриминационными. Не предлагая ничего взамен — берут и запрещают», — подчеркнул Субботин.

Он выразил мнение, согласно которому в качестве альтернативы штрафам человеку, который живет в районе с экологическим классом или может сюда приезжать по работе, власти должны предложить ему купить новый автомобиль класса Евро-5 или попросить его модернизировать.

Указатель «экологически чистая зона» был введен в ПДД в июле 2018 года, однако до сих пор нигде не применялся. Планируется, что поправки к КоАПу будут разработаны МВД и Минтрансом к октябрю.

В конце января Совет по правам человека (СПЧ) выступил с инициативой создать в Москве зоны с ограниченным въездом для автомобилей низких экологических классов. В городе предлагается выделить места, куда будет запрещен въезд для транспорта классов 0, 1, 2 и 3. В мэрии столицы поддержали этот проект и отметили, что правительство уже приняло ряд мер для решения экологической проблемы.