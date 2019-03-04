Жители Брянска потребовали убрать новогоднюю елку с берега озера

В Брянске жители Фокинского района требуют убрать новогоднюю елку с берега озера Мутного. Они возмущены тем, что неизвестные устроили здесь свалку.

Как пояснили интернет-газете «Брянские новости» в городской администрации, «Елка любви» ранее стояла у завода «Литий». Потом ее решили отвезти вместе с другими деревьями на берег Мутного.

Часть елок сожгли во время крещенских купаний, но одно дерево все же осталось. Его распилили на части. Власти Брянска обещают, что в ближайшее время коммунальные службы вывезут остатки новогодней елки, а берег очистят.

Ранее сообщалось, что власти Перми решили оставить новогоднюю елку на главной площади города до середины марта. К Масленице дерево украсят бабочками и цветами вместо игрушек и гирлянд.