Нидерланды объявили об отзыве посла в Иране

Нидерланды решили отозвать посла в Иране, дипломат вернется в страну для консультаций. Об этом заявил в понедельник, 4 марта, министр иностранных дел страны Стеф Блок.

По его словам, «кабинет министров принял решение отозвать посла в Тегеране для консультаций», сообщает ТАСС.

20 февраля иранское внешнеполитическое ведомство проинформировало посла Нидерландов в исламской республике о том, что два сотрудника посольства в Тегеране объявлены персонами нон грата, что стало ответом на высылку иранских дипломатов. В тот же день посол Ирана в Гааге был вызван в МИД Нидерландов для предоставления разъяснений.

Минувшим летом из Нидерландов выслали двух сотрудников посольства Ирана, причина данного решения не уточнялась.