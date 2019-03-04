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Нидерланды объявили об отзыве посла в Иране

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Фото: REUTERS/Morteza Nikoubazl
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Нидерланды решили отозвать посла в Иране, дипломат вернется в страну для консультаций. Об этом заявил в понедельник, 4 марта, министр иностранных дел страны Стеф Блок.

По его словам, «кабинет министров принял решение отозвать посла в Тегеране для консультаций», сообщает ТАСС.

20 февраля иранское внешнеполитическое ведомство проинформировало посла Нидерландов в исламской республике о том, что два сотрудника посольства в Тегеране объявлены персонами нон грата, что стало ответом на высылку иранских дипломатов. В тот же день посол Ирана в Гааге был вызван в МИД Нидерландов для предоставления разъяснений. 

Минувшим летом из Нидерландов выслали двух сотрудников посольства Ирана, причина данного решения не уточнялась.

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