Археологи РФ съедутся на раскопки «царского» кургана под Астраханью

В Астраханскую область съезжаются археологи из различных регионов России. Там начинается программа «Астраханские курганы». В ее рамках специалисты будут исследовать холмы на территории Камызякского, Енотаевского, Ахтубинского и Черноярского районов.

Как уточняет «Астрахань-24», в апреле ученые начнут исследования в Енотаевском районе. Недалеко от села Пришиб был найден один из крупнейших курганов на территории России. Он достигает в диаметре 100 м и имеет ступенчатую конструкцию. Могильные холмы подобных размеров принято называть царскими.

Ученые планируют создать географическую информационную систему с нанесением всех выявленных археологических объектов. Также итогом их работы станут археологическая карта региона и свод памятников археологии.

Ранее сообщалось, что в Египте нашли предполагаемое место захоронения полководца Александра Македонского.