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Участок реки закроют для посещения в Коми

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В заказнике «Вымский» в Республике Коми планируют ограничить посещение реки Вымь. Это необходимо для восстановления популяции рыбы.

Проект приказа министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды республики прошел общественное обсуждение. После внесения правок документ будет утвержден, ограничения планируется ввести летом. Они необходимы для того, чтобы снизить незаконное рыболовство на время, необходимое для восстановления популяций вымской семги, хариуса, сига и других видов рыб.

Ограничение будет распространяться на участок реки в пределах ихтиологического заказника «Вымский». Район удален от традиционных мест сбора грибов и ягод, а также охотничьих угодий, пишет ИА «Комиинформ».

Ограничение планируется ввести на четыре года.

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