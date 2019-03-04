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В Москве тренер по айкидо случайно ранил мальчика ножом

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Фото: Depositphotos
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В Москве дипломированный тренер по айкидо Валерий Баринов во время зачета «для наглядности» достал японский боевой нож танто, в результате чего один из учеников случайно травмировал ладонь. Российская федерация айкидо начала расследование по данному факту.

По данным mk.ru, воспитанники тренировались на деревянных аксессуарах. Однако в ходе зачета тренер достал настоящий раскладной нож, который и ранил 10-летнего Ярослава.

По словам тренера, во время зачета они показывали элемент, при котором надо уклоняться от ножа. Первые два раза Ярослав сделал все правильно, а в третий среагировал неожиданным образом — вместо поворота и ухода от холодного оружия мальчик почему-то толкнул клинок ладонями вперед. В результате мальчик получил ранение, а педагог перебинтовал поврежденную область. 

Сам ребенок на травму не жаловался, однако родители отвезли его к медикам и написали жалобу на тренера. 

14 февраля в спортивном центре «Юг-Спорт» президент России Владимир Путин побеседовал с представителями сборных команд по вольной борьбе, боксу и дзюдо, а затем сам переоделся в кимоно, чтобы потренироваться со спортсменами. Во время спарринга с чемпионом Олимпийских игр – 2016 в Рио-де-Жанейро Бесланом Мудрановым президент слегка повредил палец. Ему наложили тейп, и тренировка продолжилась.

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