Прямой эфир

Битву блинопеков устроят в Туле на Масленицу

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Тульской области с 4 по 10 марта состоятся широкие масленичные гуляния. Выставки, мастер-классы и различные представления будут проходить в музеях и домах культуры на протяжении всей масленичной недели.

Основные мероприятия развернутся 10 марта в центральном парке имени Белоусова в Туле. Там откроются сразу 12 тематических площадок. Гостей праздника ждут шоу танцующих ходулистов, ярмарка тульских мастеров, игры и выступления артистов. Гвоздем программы обещает стать битва блинопеков.

В ремесленном дворе Добродей организуют проводы зимы в традициях балаганных представлений. Там можно будет побывать на виртуальной экскурсии по старинным улицам деревянной Тулы, поучаствовать в мастер-шоу на Тульской кузне и понаблюдать за розжигом жарового самовара, сообщает ИА «Тульские известия».

Ранее выяснилось, блины с какой начинкой предпочитает большинство россиян. 50% участников опроса ВЦИОМ выбрали блины со сметаной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Блин-гигант испекут в Подмосковье на Масленицу
Роспотребнадзор научил россиян правильно выбирать блины на Масленицу

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017