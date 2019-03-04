Битву блинопеков устроят в Туле на Масленицу

В Тульской области с 4 по 10 марта состоятся широкие масленичные гуляния. Выставки, мастер-классы и различные представления будут проходить в музеях и домах культуры на протяжении всей масленичной недели.

Основные мероприятия развернутся 10 марта в центральном парке имени Белоусова в Туле. Там откроются сразу 12 тематических площадок. Гостей праздника ждут шоу танцующих ходулистов, ярмарка тульских мастеров, игры и выступления артистов. Гвоздем программы обещает стать битва блинопеков.

В ремесленном дворе Добродей организуют проводы зимы в традициях балаганных представлений. Там можно будет побывать на виртуальной экскурсии по старинным улицам деревянной Тулы, поучаствовать в мастер-шоу на Тульской кузне и понаблюдать за розжигом жарового самовара, сообщает ИА «Тульские известия».

Ранее выяснилось, блины с какой начинкой предпочитает большинство россиян. 50% участников опроса ВЦИОМ выбрали блины со сметаной.