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Житель Свердловской области ожидает суда за выброшенного с балкона кота

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В Свердловской области житель города Лесной ожидает суда по делу о жестоком обращении с животными. Он выбросил с балкона чужого кота британской породы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Было установлено, что летом 2018 года подозреваемый находился в гостях у малознакомой женщины. В состоянии алкогольного опьянения он выбросил с балкона кота британской породы. Животное получило различные травмы, в том числе перелом правой лапы со смещением, пишет ТагилСити.ру.

Подозреваемый признал свою вину. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ. Ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Прокуратура ЗАТО города Лесного утвердила обвинительное заключение. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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