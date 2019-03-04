Блин-гигант испекут в Подмосковье на Масленицу

Жители подмосковного Солнечногорска 9 марта в ходе народных гуляний «Широкая Масленица» испекут огромный блин диаметром не менее одного метра. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по туризму Московской области.

Отмечается, что гостей праздника ждет ярмарка, выставка работ местных ремесленников, а также мастер-классы по бисероплетению и блинопечению, пишет портал «Подмосковье сегодня».

Также в честь 8 марта пройдет акция «Блин для любимой»: каждый мужчина сможет оригинально признаться в любви своей второй половинке, пишет НСН. Помимо этого, для гостей гуляний запланировали мастер-классы по валянию из шерсти и тестопластике, а также создание арт-объекта «Прощай, зима! Прощай, обида!» и штурм снежного городка. Старт гуляний намечен на 12:00 на набережной озера Сенеж.

Ранее 4 марта Роспотребнадзор научил россиян правильно выбирать блины на Масленицу.