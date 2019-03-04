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Основатель Ted Baker ушел в отставку после обвинений в «вынужденных объятиях»

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Фото: REUTERS/Simon Dawson
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Генеральный исполнительный директор британской компании Ted Baker Рэй Кельвин, основатель одноименного бренда одежды, ушел в отставку после обвинений в ненадлежащем поведении в отношении своих сотрудников. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщает The Guardian.

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Отмечается, что некоторые бывшие и нынешние работники компании заявили о домогательствах со стороны Кельвина. Они рассказали, что директор пытался обнимать их, целовал в уши и делал массаж плеч.

Сам Кельвин опроверг все обвинения в неправомерных действиях, однако согласился немедленно покинуть свой пост. Он выразил надежду, что Ted Baker начнет свой 2019 год со «свежей энергией и обновленным духом».

«Несмотря на то, что это решение было трудным, поскольку Ted Baker — это моя жизнь и душа вот уже более чем 30 лет, я решил, что будет правильно уйти и позволить бизнесу сосредоточиться на дальнейшем развитии бренда», — сказал Кельвин.

По данным издания, независимая комиссия проводит внутреннее расследование обвинений в адрес основателя Ted Baker.

25 февраля сообщалось, что бывшая сотрудница избирательного штаба президента США Дональда Трампа подала на него в суд из-за поцелуя. По ее версии, американский лидер схватил ее за руку и попытался поцеловать в губы, но ей удалось увернуться. Поцелуй получился неловким и пришелся на угол ее рта.

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