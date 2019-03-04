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Козырек ресторана упал на людей в Новосибирске

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Козырек ресторана в Новосибирске обрушился под тяжестью снега. Пострадали две женщины.

Инцидент произошел на улице Пермитина. По данным очевидцев, конструкция козырька была выполнена некачественно, из-за чего навес и упал под тяжестью снега. В этот момент на крыльце находились две женщины, одной из них потребовалась квалифицированная помощь врачей. Об этом сообщает vn.ru.

Проверку по факту случившегося проводит Следственный комитет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее сообщалось, что в Татарстане пенсионерка погибла при обрушении на нее снега с крыши. Женщина скончалась от удушья, оказавшись под сугробом.

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