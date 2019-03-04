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Решение о зеленом поясе вокруг Уптара на Колыме примет рабочая группа

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Председатель Магаданской областной думы поручил сформировать рабочую группу по решению вопроса о целесообразности создания зеленого пояса вокруг поселка Уптар. В нее войдут депутаты заксобрания, представители органов контроля и надзора, местного самоуправления, общественности.

Участникам нужно учесть положения федеральной и региональной нормативных баз, мнения сторон и на этой основе вынести законодательно подкрепленное решение, соответствующее запросам местных жителей, передает ИА MagadanMedia. Ранее проект отложили из-за писем от представителей общественности Уптара с просьбой повторно обсудить ситуацию.

Поселок расположен на 41-м км трассы Магадан — Усть-Нера. Административно подчинен мэрии столицы Колымы.

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