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Очевидцы сняли на видео тигра на пляже в Новороссийске

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В Новороссийске по пляжу ходит тигрица. Хозяева хищницы выгуливают ее без поводка и намордника. Местные жители просят организовать проверку. Возмутительницу спокойствия зовут Аврора, она живет в частном доме. Хозяева уверяют, что не нарушают ни один закон. 

Ранее в Минприроды предложили список запрещенных к содержанию животных. Документ находится на рассмотрении, но там упоминаются тигры. При этом по новому закону животное, купленное до 2020 года, останется у хозяина. 

 

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