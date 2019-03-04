Очевидцы сняли на видео тигра на пляже в Новороссийске

В Новороссийске по пляжу ходит тигрица. Хозяева хищницы выгуливают ее без поводка и намордника. Местные жители просят организовать проверку. Возмутительницу спокойствия зовут Аврора, она живет в частном доме. Хозяева уверяют, что не нарушают ни один закон.

Ранее в Минприроды предложили список запрещенных к содержанию животных. Документ находится на рассмотрении, но там упоминаются тигры. При этом по новому закону животное, купленное до 2020 года, останется у хозяина.