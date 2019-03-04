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Организаторы «Евровидения» приостановили продажу билетов

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Организаторы песенного конкурса «Евровидение» временно прекратили продажу билетов. Причина — попытки различных сторон вмешиваться в процесс реализации. Лучшие места достались журналистам и спортсменам, а не фанатам конкурса. Расследование взял под контроль министр общественной безопасности Израиля Гилад Эрдан. 

«Евровидение» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Россию на международном песенном конкурсе представит Сергей Лазарев. Участников от Украины в этом году не будет — Киев остался без голоса. Финалисты национального отбора отказались от участия после травли, которую устроили украинские организаторы. Контракт не подписала певица Maruv, против выступили Freedom Jazz и Kazka. 

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