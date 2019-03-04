Крупное горение камыша ликвидировали в Крыму

Пожарные потушили крупное возгорание камыша и сухой травы в Сакском районе Крыма. Огонь мог перекинуться на населенный пункт.

Сообщение о пожаре поступило из села Ивановка. Вдоль трассы было обнаружено горение камыша и сухой травы. Площадь пожара составила около 1,5 га. Об этом сообщает ИА «Крыминформ».

Возгорание камыша ликвидировали силы РСЧС Сакского района, в то время как сотрудники МЧС справились с возгоранием сухой травы, которое угрожало населенному пункту. Пожар был ликвидирован в течение получаса. Причины возгорания установят эксперты.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области проводят контролируемые палы сухой травы для предотвращения лесных пожаров.