Спад заболеваемости ОРВИ и гриппом наблюдается в Саратовской области

Эпидемия ОРВИ и гриппа завершилась в Саратовской области. Уровень заболеваемости значительно снизился за неделю.

По данным Роспотребнадзора, к медикам за неделю обратились 14,7 тыс. жителей Саратовской области. Это более чем на 1 тыс. меньше, чем неделей ранее. Заболеваемость оказалась ниже эпидпорога на 1,43%. Об этом пишет ИА «Взгляд-инфо».

В Саратове заболеваемость ниже эпидемического порога на 13,74% по всем возрастным группам.

Снижение заболеваемости ранее зафиксировали в Тульской области. За неделю в Туле зарегистрировано 3,7 тыс. случаев болезни, что ниже порогового значения на 27%.