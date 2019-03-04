Центр социокультурной адаптации для детей мигрантов открыт на Сахалине

В Южно-Сахалинске начал работу первый Центр социокультурной адаптации для детей мигрантов. Более 100 ребят от 9 до 12 лет усвоят культурные ценности России, получат знания по истории, смогут приобщиться к русской литературе и искусству, изучить традиции и образ жизни.

Встречи в форме мастер-классов и игр будут проходить два раза в неделю в областной детской библиотеке, сообщает ИА SakhalinMedia. Интерактивный комплекс Teach Touch позволит ученикам ознакомиться с музеями России, совершить виртуальные прогулки по Эрмитажу, Третьяковской галерее, Русскому музею. Иностранных детей будут возить в исторический парк «Россия – моя история», Сахалинский областной краеведческий и художественный музеи, музейно-мемориальный комплекс «Победа», детский кукольный театр.

Миграционный прирост населения России в 2018 году уменьшился на 87 тыс. человек. Причина — в сокращении числа прибывших и увеличении числа переездов за рубеж. Больше всего переселенцев зафиксировано из республики Таджикистан. В прошлом году оттуда приехала 31 тыс. человек. Вторым в списке значится Казахстан, из которого эмигрировали 26,5 тыс. жителей.