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Проект «Покоритель горного Урала» стартовал в Челябинской области

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Фото: commons.wikimedia.org/Dmitry Shirokov
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В Челябинской области стартовал проект «Покоритель горного Урала», в списке которого значится десять гор. Он реализуется по поручению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского совместно с муниципальными властями в рамках единого проекта «Большой Урал».

Участникам проекта необходимо покорить семь горных вершин, среди которых хребет Зюраткуль, гора Круглица, Откликной гребень и другие. Справившихся с задачей ждет награда от путешественника Федора Конюхова.

Как рассказал сайту 1obl.ru начальник управления туризма министерства культуры Челябинской области Игорь Ворожцов, работа по включению в маршрут всех семи вершин ведется совместно с башкирскими коллегами. Со стороны Башкирии уже установлены телекоммуникационные вышки — они позволят обеспечить безопасное восхождение туристов.

Участникам необходимо сообщать организаторам о каждом восхождении при помощи фотоотчета. Покорить все семь вершин нужно в течение одного года.

Организаторы отмечают, что специально для туристов прокладываются тропы и ставятся телевышки. С их помощью в случае необходимости спасатели смогут отследить местоположение путников.

Проект «Покоритель горного Урала» предусматривает не только путешествия по горным вершинам, но также сплавы и спуски в пещеры. Однако на данный момент этап «Горы» является самым проработанным.

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