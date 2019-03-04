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В Подмосковье выберут самых активных пожилых блогеров

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Самых активных пожилых блогеров Московской области выберут в рамках нового проекта «Долголетие в Подмосковье». Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства социального развития со ссылкой на главу ведомства Ирину Фаевскую.

Как сообщает телеканал «360», участие в конкурсе смогут принять граждане старше 55 лет, которые ведут собственный блог в любой социальной сети.

Как пишет РИАМО, стать участником проекта можно, отправив ссылку на свой блог на электронный адрес msrmo@ya.ru или в любую соцсеть министерства.

1 марта сообщалось, что в «Московское долголетие» войдет новый проект медицинской реабилитации.

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