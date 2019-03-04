Укравшие медный провод воры обесточили предприятие на Ставрополье

В Ипатовском городском округе Ставропольского края двое местных жителей украли электрический медный провод и таким образом частично парализовали одно из предприятий. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.

«Двое мужчин в ночное время на территории предприятия срезали 120 м металлического медного провода. В результате работа компании была частично парализована», — приводит текст сообщения NewsTracker.

Обнаружить похитителей помогли забытые ими перчатки и телефон. Владельца мобильного разыскали и задержали. Мужчина во всем признался и рассказал, что вместе со своим знакомым срезал провода и сдал их на металлолом.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Мужчина может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.