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Водителю пробило голову при буксировке машины в Волгоградской области

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В городе Михайловка Волгоградской области при буксировке одного «УАЗа» другим серьезно пострадал 28-летний водитель. Элемент сцепного устройства пробил ему голову.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, инцидент произошел в воскресенье, 3 марта, около трех часов дня. Во время буксировки одного «УАЗа» другим развалилось сцепное устройство. Элемент фаркопа отлетел, пробил стекло и попал в голову 28-летнего мужчины.

В результате происшествия мужчина получил серьезную травму головы. Он был срочно госпитализирован в медицинское учреждение.

24 февраля на трассе Р-22 Волгоград–Москва произошло крупное ДТП. Столкнулись две многотонные фуры. Водитель одного из грузовиков погиб.

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