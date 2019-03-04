Частицы мощей святых Петра и Февронии Муромских доставили в Ульяновск

В Ульяновск доставили частицы мощей святых благоверных Петра и Февронии Муромских. Также в город привезли икону Божией матери «Скорбящая» с частичкой ризы Богородицы.

Святыни встретили накануне, 3 марта, в Спасо-Вознесенском соборе. Возглавил службу митрополит Симбирский и Новоспасский Анастасий. Ковчег с частицами мощей святых благоверных князей и икону Пресвятой Богородицы 6 марта перенесут в Неопалимоский собор.

Все эти дни святыни будут перемещать по храмам Ульяновска для молитвенного поклонения верующих, сообщает портал 1ul.ru.

Ранее сообщалось, что в Крыму в древнем пещерном храме спустя три года возобновились богослужения. Место, где расположен Свято-Климентовский монастырь, считается историческим, здесь зарождалось христианство. Пещерный комплекс основали в VIII–IX веках.