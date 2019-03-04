Воспитатели челябинского детсада забыли ребенка в автобусе

Воспитатели детского сада в селе Бобровка Челябинской области забыли ребенка в пустом автобусе. Сам инцидент, который произошел 1 февраля 2019 года, они пытались скрыть. Это выяснила прокуратура области во время проверки.

Как поясняет ИА «Ура.ру», между детским садом и школой села заключен договор о подвозе детей. Сопровождающая группы, прибыв с детьми в поселок Березники, не сверила тех, кто находился в салоне, с указанными в списке. Внутри осталась пятилетняя девочка, которая отправилась в обратном направлении.

Уже по прибытии в село малышка просидела в автобусе одна 20 минут, прежде чем учителя заметили, как в салоне дергаются шторы. Они вызвали водителя и забрали ребенка.

Во время проверки регионального надзорного ведомства по факту инцидента выяснилось, что записи с камер Бобровской школы хранятся три дня вместо 30 дней, положенных по закону о противодействии терроризму. Руководству школы внесено представление.

Ранее сообщалось, что в одном из детских садов в Сургуте задержали голого мужчину. Он был в крови, вел себя неадекватно и рассказывал, что его избили двое неизвестных.