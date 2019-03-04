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Женщина и ребенок погибли от отравления газом в Нижнем Новгороде

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Следователи проводят проверку по факту смерти женщины и ее десятилетнего ребенка от отравления угарным газом в Нижнем Новгороде. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Тела погибших были обнаружены в квартире дома на Высоковском проезде. По предварительным данным, причиной накопления угарного газа могло стать неправильное использование оборудования. Следователи организовали проверку вентиляции и газового оборудования в квартире. Также будут проведены технические и судебно-медицинская экспертизы, пишет ИА «НьюсНН».

Ранее сообщалось, что в Челябинской области от отравления угарным газом умерли два ребенка. По данным следствия, в доме была закрыта заслонка печи, из-за чего отсутствовала тяга. Мать десятилетнего мальчика и 13-летней девочки госпитализирована в тяжелом состоянии.

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